Ученый предупредил об ухудшении ситуации на «Фукусиме»

«Было зафиксировано 10 беккерелей на литр воды. У нас норматив — 0,1 на литр, то есть, в десять раз меньше. Прошла всего неделя после начала сброса, а уже такие концентрации, хотя сбросили незначительное количество воды. Надо договариваться с китайцами, с Южной Кореей о том, чтобы начать уголовное преследование. Потому что сбросы в соответствии с международным морским законодательством запрещены начиная с 1990-х годов», — подчеркнул Кузнецов.