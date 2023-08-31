Космический мусор уничтожил старый советский спутник на орбите

Старый советский спутник серии «Космос» разрушился на высоте 1400 км над Землей при столкновении с космическим мусором. Об этом рассказал сотрудник обсерватории NASA Chandra, астрофизик Джонатан Макдауэлл на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

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По словам эксперта, жертвой инцидента стал один из бывших аппаратов орбитальной связи. Речь идет о «Космосе-2143» или «Космосе-2145», запущенных в запущенных в 1991 году. К настоящему времени они давно вышли из строя.

Джонатан Макдауэлл подчеркнул, что минувшее столкновение свидетельствует о растущей угрозе, которую космический мусор представляет для действующей космической техники.

Маленькие частицы космомусора представляют особую опасность, поскольку их невозможно обнаружить и предупредить операторов спутников о вероятном столкновении, напомнили ученый.