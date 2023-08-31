В соцсети X можно будет звонить без использования номера телефона
Владелец соцсети X (ранее Twitter), предприниматель Илон Маск сообщил о скором появлении в ней возможности осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона, передает РИА Новости.
«На X появится функция видео- и аудиовызовов: она будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК», - подчеркнул Маск.
По его словам, для совершения звонков номер телефона будет не нужен. Маск также отметил, что соцсеть X - эффективная глобальная адресная книга.
Напомним, Twitter изменил свой логотип на белую букву X на черном фоне 24 июля. Предприниматель Илон Маск объяснил это решение намерением создать в ближайшем будущем приложение «для всего».
Предыдущее название имело смысл в те времена, когда люди обменивались короткими сообщениями, подчеркивал бизнесмен.
Ранее CNBC сообщил, что компания Илона Маска забрала уже второй аккаунт у пользователя соцсети X (бывший Twitter). Вслед за @x компания присвоила себе @music.