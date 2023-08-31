В соцсети X можно будет звонить без использования номера телефона

Владелец соцсети X (ранее Twitter), предприниматель Илон Маск сообщил о скором появлении в ней возможности осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона, передает РИА Новости.

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«На X появится функция видео- и аудиовызовов: она будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК», - подчеркнул Маск.

По его словам, для совершения звонков номер телефона будет не нужен. Маск также отметил, что соцсеть X - эффективная глобальная адресная книга.

Напомним, Twitter изменил свой логотип на белую букву X на черном фоне 24 июля. Предприниматель Илон Маск объяснил это решение намерением создать в ближайшем будущем приложение «для всего».

Предыдущее название имело смысл в те времена, когда люди обменивались короткими сообщениями, подчеркивал бизнесмен.