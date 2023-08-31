NASA решило создать сверхзвуковой лайнер для полета через Атлантику

В НАСА обсуждают проект создания сверхзвукового пассажирского самолета, который мог бы совершать рейсы между Нью-Йорком и Лондоном за 90 минут, передает CNN.

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Работы над сверхзвуковыми лайнерами начались в США после ухода "на пенсию" европейского Concorde в 2003 году. После его вывода из эксплуатации полеты между Лондоном и Нью-Йорком снова занимают около восьми часов, вместо трех на Concorde.

Однако в НАСА уверены, что перелет через океан должен занимать не более 90 минут. Космическое агентство подтвердило на своей странице в соцсетях, что изучает вопрос о коммерческих полетах со скоростью до 4 Махов (примерно 4800 км в час).

Исследование проводил Центр Гленна, принадлежащий НАСА. На сайте центра выложена подробная информация о проведенной работе и даже предполагаемое изображение будущего самолета. В частности, утверждается, что уже существуют потенциальные рынки пассажирских перевозок примерно по 50 маршрутам. Но многие страны, включая самих США, запрещают сверхзвуковые полеты над сушей, что создает ограничения для возможных рейсов.

В агентстве рассчитывают, что эти правила будут смягчены, и власти разрешат перелеты со скоростью от 2 до 4 Махов. (Напомним, что максимальная скорость Concorde равнялась 2,04 Маха).

В рамках программы НАСА Advanced Air Vehicles Program (AAV) специалисты перейдут к следующему этапу исследований высокоскоростных путешествий - это контракты с компаниями, а также "изучение рисков и определение необходимых технологий, чтобы сделать путешествия со скоростью 2 с лишним Маха реальностью", говорится в сообщении Центра Гленна.