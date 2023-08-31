Ученые выяснили, как диснеевские принцессы влияют на детей
Исследователи из Калифорнийского университета установили, как диснеевские принцессы влияют на самооценку детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychology of Popular Media.
Так, если у ребенка любимая принцесса имела средние размеры тела, то участие в играх с изображением героя мультфильмов было связано с улучшением самооценки ребенка и повышением общительности. Эти результаты свидетельствуют о том, что определенные изображения принцесс могут положительно влиять на самовосприятие детей и способствовать расширению спектра игровых занятий.
Выборка для исследования состояла из 340 девочек в возрасте примерно 3,5 лет. Их родители предоставили ученым информацию о любимой принцессе ребенка, они также заполнили несколько анкет для оценки самооценки ребенка и частоты его взаимодействия со сверстниками. Данные о размерах тел диснеевских принцесс были взяты из более крупного набора данных, в котором анализировался 61 мультфильм Disney.
Большинство детей назвали Эльзу (52,65%) своей любимой принцессой, за ней следует Моана (20,88%).
«Дети, которые любили принцесс с более реалистичным телом (например, Моана или Мерида), имели лучшую самооценку. Напротив, у детей, чья любимая принцесса обладает сверхудым телом (например, Аврора, Золушка), самооценка никак не менялась. Это опровергает распространенное мнение о том, что худые принцессы негативно влияют на сознание детей», – объяснили ученые.