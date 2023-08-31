Первый складной смартфон OnePlus прошел жесткий стресс-тест

Компания OnePlus сделала прорыв в области складных смартфонов, успешно проведя стресс-тест своей новой модели OnePlus Open.

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Согласно информации от инсайдера Max Jambor, устройство было протестировано на 400 000 складываний, что в два раза превышает официальные показатели главного конкурента — Samsung Galaxy Z Fold 5.

Этот результат не только поднимает планку надёжности для складных устройств, но и ставит под сомнение утверждения Samsung о долговечности своих продуктов.

Самое интересное во всём этом — прочность OnePlus Open в долгосрочной перспективе. С таким количеством складываний, смартфон можно открывать и закрывать более 100 раз в день на протяжении 10 лет и ему ничего не будет.