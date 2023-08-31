В Японии открыли две новых формы кислорода

Ученые из Токийского технологического института в Японии обнаружили два ранее неизвестных науке изотопа кислорода. Они получили названия кислород-27 и кислород-28.

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Кислород-28 обладает рекордно большим количеством нейтронов. Его поведение также оказалось необычным и поставило под сомнения общепризнанные теории. Так, ученые предположили, что он должен быть стабильным, однако он быстро распадался.

Известно, что ядро атома содержит субатомные частицы, состоящие из протонов и нейтронов. Атомный номер элемента определяется количеством протонов, которые он содержит. Количество нейтронов может варьироваться.

Кислород содержит 8 протонов, но разное количество нейтронов. Ранее максимальное число нейтронов составляло 18 (изотоп кислород-26). Кислород-27 содержит 19 нейтронов, кислород-18 – 20.

Для получения этих изотопов команда направила пучок изотопов кальция-48 на мишень из бериллия, чтобы получить более легкие атомы. Так образовался фтор-29 (9 протонов и 20 нейтронов). Затем он столкнулся с мишенью из жидкого водорода.

В результате ученым удалось получить два новых изотопа, однако они оказались крайне нестабильны – существовали всего секунду и затем распадались на кислород-24 и три или четыре свободных нейтрона, сообщает Nature.