NASA на астероиде: что нужно знать о миссии OSIRIS-REx

24 сентября, через семь лет после запуска, на Землю должен вернуться космический аппарат OSIRIS-REx — эксперимент NASA и первый американский аппарат, собравший образцы породы на астероиде (101955) Бенну. Портал livescience.com рассказал все, что нужно знать о миссии OSIRIS-REx.

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Что такое OSIRIS-REx

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Аппарат OSIRIS-REx был разработан NASA по заказу Locheed Martin. По размерам он напоминает стандартный фургон и, при полной заправке, весит чуть больше двух тонн. Помимо складных солнечных панелей, камер и инструментов для картирования поверхности астероида, OSIRIS-REx оборудован трехметровой «рукой» для забора образцов породы.

По возвращению на Землю аппарат пройдет техническое обслуживание и вновь отправится в путешествие в 2029-м: на этот раз целью станет потенциально опасный для планеты астероид (99942) Апофис, содержащий интригующие глубинные материалы.

Что такое (101955) Бенну

(101955) Бенну — первая цель миссии OSIRIS-REx. Он представляет собой астероид массой 85,5 млн тонн, который пройдет в 7,5 млн километрах от Земли между 2175 и 2199 годами. Если Бенну врежется в планету, то, по оценкам специалистов, мощность столкновения составит 1 200 мегатонн — в 80 000 раз больше, чем мощность ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

NASA

Пока ученые не могут сказать, произойдет ли катастрофа. Шансы на столкновение чрезвычайно высоки по меркам астероидов, но их нельзя назвать стопроцентной гарантией — вероятность составляет 1 к 2 700. Тем не менее, непредсказуемые изменения орбиты Бенну, которые происходят в результате воздействия звездного света, могут отклонить его траекторию прямо в направлении Земли.

Почему миссия OSIRIS-REx важна

Отклонение траектории астероидов из-за звездного света называется эффектом Ярковского. Понимание этого феномена поможет специалистам идентифицировать и предсказывать появление потенциально опасных астероидов, и OSIRIS-REx послужил своего рода экспериментом. Для того, чтобы аппарат достиг астероида Бенну, инженерам NASA пришлось выполнить самые точные расчеты эффекта Ярковского за всю историю явления.