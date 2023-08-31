Изучена опасность накопления микропластика в мозге

Ученые из Род-Айлендского университета изучили опасность накопления микропластика в мозге. Исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences, показало, что проникновение крошечных частиц пластика в организм приводит к изменениям в поведении, особенно у пожилых испытуемых.

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Предыдущие работы выявили, что микропластик присутствует практически везде в окружающей среде, включая растения, океаны, ткани животных и человека. Однако последствия воздействия микропластика на здоровье, особенно у млекопитающих, все еще мало изучены.

Чтобы заполнить этот пробел, в новом эксперименте в течение трех недель подвергали молодых и старых мышей воздействию различных уровней микропластика в питьевой воде. Результаты продемонстрировали, что микропластик вызывает изменения в как в поведении, так и в иммунных маркерах в тканях печени и мозга. Подопытные начинали двигаться и вести себя подобно тому, как ведут себя люди с деменцией. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась для пожилых животных.

Вскрытие показало, что частицы сконцентрировались во всех органах, включая мозг, а также в отходах жизнедеятельности организма. Это интересно, поскольку гематоэнцефалический барьер в мозге довольно трудно преодолеть. Это защитный механизм против вирусов и бактерий, но частицы смогли проникнуть и глубоко в ткани мозга.