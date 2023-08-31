У «Тинькофф банка» произошел сбой в работе приложения

У «Тинькофф банка» произошел сбой в работе мобильного приложения. Клиенты не могут перевести деньги между своими счетами, а также оплатить услуги мобильной связи, рассказали Frank Mediа несколько пользователей.

В службе поддержке подтвердили, что сейчас в приложении наблюдается «инцидент с переводами и оплатой». По словам оператора, сотрудники уже «исправляют ситуацию». FM направили запрос в кредитную организацию.