Обнаружена мертвая звезда-«вампир», стреляющая сгустками материи

Астрономы из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби разгадали необычное поведение пульсара J1023, расположенного в 4,5 тыс. световых лет от Земли. Они выяснили, что космический объект вытягивает материю из ближайшей звезды и выбрасывает это вещество в космос. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

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Пульсар — это быстро вращающуюся нейтронная звезда. Как и все нейтронные звезды, пульсары рождаются после гибели массивных звезд, исчерпавших запасы своего топлива.

По словам руководителя научной группы Марии Кристины Бальо, ученые стали свидетелем необычных космических событий, когда пульсар J1023 запускал в межзвездное пространство огромные количества материи через короткие промежутки времени, измеряемые десятками секунд.

Астрономы наблюдали за пульсаром с помощью 12 космических и наземных телескопов. Они выяснили, что J1023 постоянно переключается между активным и пассивным режимами из-за взаимодействия между высокоэнергетическими потоками частиц, исходящими от мертвой звезды, и материей, которую объект постоянно притягивает своим мощным гравитационным полем.