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Samsung выпустит очень дешёвый смартфон Galaxy A05 с гигантским «подбородком», но зато двойной камерой

Samsung готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Galaxy A05, который, несмотря на свою доступность, обещает несколько интересных характеристик.

Samsung выпустит дешевый смартфон с гигантским «подбородком»
© Ferra.ru

Первые фотографии устройства уже появились в Сети, благодаря чему стало известно о его дизайне и основных функциях.

Смартфон будет оснащён двойной основной камерой, каждая из которых размещена в своем круглом вырезе, и LED-вспышкой. Отделка задней панели выполнена в глянцевом чёрном цвете с полосатым рисунком.

SamMobile
SamMobile

Однако наиболее заметной особенностью является его «подбородок» — нижняя рамка экрана оказалась довольно широкой.

Внутри устройства работает процессор Helio G85 от MediaTek и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон не поддерживает 5G, но зато оборудован аккумулятором на 5000 мАч и работает на операционной системе Android 13.

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