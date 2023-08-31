Samsung выпустит дешевый смартфон с гигантским «подбородком»

Samsung готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Galaxy A05, который, несмотря на свою доступность, обещает несколько интересных характеристик.

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Первые фотографии устройства уже появились в Сети, благодаря чему стало известно о его дизайне и основных функциях.

Смартфон будет оснащён двойной основной камерой, каждая из которых размещена в своем круглом вырезе, и LED-вспышкой. Отделка задней панели выполнена в глянцевом чёрном цвете с полосатым рисунком.

SamMobile

SamMobile

Однако наиболее заметной особенностью является его «подбородок» — нижняя рамка экрана оказалась довольно широкой.