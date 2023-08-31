Samsung выпустит дешевый смартфон с гигантским «подбородком»

Samsung выпустит очень дешёвый смартфон Galaxy A05 с гигантским «подбородком», но зато двойной камерой
Samsung готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Galaxy A05, который, несмотря на свою доступность, обещает несколько интересных характеристик.
Первые фотографии устройства уже появились в Сети, благодаря чему стало известно о его дизайне и основных функциях.
Смартфон будет оснащён двойной основной камерой, каждая из которых размещена в своем круглом вырезе, и LED-вспышкой. Отделка задней панели выполнена в глянцевом чёрном цвете с полосатым рисунком.
Однако наиболее заметной особенностью является его «подбородок» — нижняя рамка экрана оказалась довольно широкой.
Внутри устройства работает процессор Helio G85 от MediaTek и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон не поддерживает 5G, но зато оборудован аккумулятором на 5000 мАч и работает на операционной системе Android 13.