Топовые наушники протестировали на качество шумоподавления

Наши коллеги из The Verge провели эксперимент в сотрудничестве с лабораторией Head Acoustics.

В рамках него они протестировали различные модели наушников с активным шумоподавлением (ANC). В числе участников оказались такие гиганты, как Apple AirPods Max, Sony WH-1000XM5 и различные модели от Bose.

Исследование проводилось в контролируемых условиях, где наушники подвергались различным уровням шума, воспроизводимым в восьми динамиках. Это позволило собрать данные по частотной аттенюации, уровню громкости и другим параметрам шумоподавления.

Согласно результатам, Sony WH-1000XM5 показали наилучшую производительность во всех шумовых средах, особенно выделяясь своим пассивным шумоподавлением.

Apple AirPods Max заняли второе место, преуспевая в подавлении шума в кабине самолёта. Bose QC45 оказались чуть хуже, но всё же весьма эффективными.