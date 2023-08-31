Apple внедрит 3D-печать в производство смарт-часов

Apple собирается внедрить 3D-печать в процесс производства своих продуктов, начиная с определённых моделей предстоящих часов Apple Watch Series 9.

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Столь инновационный подход предполагает использование 3D-принтеров для создания стальных корпусов некоторых будущих смарт-часов.

Технология, известная как «binder jetting», заключается в использовании порошкового вещества, которое после печати проходит процесс синтеринга. Этот метод позволяет ускорить сборку продукта и снизить его экологический след, утверждает источник.

Стоит отметить, что не все модели Apple Watch Series 9 будут произведены с использованием нового процесса 3D-печати. Apple планирует ограничить экспериментальный выпуск лишь определёнными моделями из нержавеющей стали.