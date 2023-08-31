Россиян предупредили о слежке через смартфоны без интернета

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IT-эксперт рассказал, как ваш смартфон может следить за вами даже без подключения к интернету

Даже если ваши устройства, которые обрабатывают очень секретную информацию, не подключены к интернету, это не означает, что они абсолютно безопасны. По словам эксперта Павла Мясоедова, множество вредоносных программ может работать в офлайн-режиме, до тех пор, пока не произойдут серьёзные обновления или изменения в операционной системе ваших устройств.

Эти вирусы могут захватить вашу информацию, такую, как записи голоса, фотографии, история перемещений на основе навигации и гироскопа, недели до того, как вы подключитесь к интернету. Некоторые хакеры даже могут следить за вами без передачи данных через сотовую связь, используя технологии, которые анализируют вибрации на клавиатуре или экране устройства.