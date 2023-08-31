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Предсказано превращение тропиков Амазонии в саванны

Ученые Ратгерского университета в США предсказали, что из-за изменения климата часть тропических лесов Амазонской низменности может превратиться в сухие травянистые саванны. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Предсказано превращение тропиков Амазонии в саванны
© globallookpress.com

Специалисты смоделировали водные циклы региона Амазонки, для чего была использована сложная компьютерная модель, учитывающая различные гидрологические условия, включая высоту рек, уровень влажности почвы и скорость испарения. Она была объединена с климатическими прогнозами на 2090-2100 годы, предоставленными Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата.

Было выявлено влияние гидрологического стресса на пойменные леса во внутренних районах региона Амазонки и вдоль рек Мадейра и Верхний Негро, считающиеся одними из самых биологически богатых пойменных лесов в мире. Большие площади торфяников в Перу, которые эффективно поглощают углерод, также могут подвергнуться воздействию.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), Амазония помогает стабилизировать глобальный климат, удерживая около 123 миллиардов тонн углерода над и под землей. Потеря деревьев в результате процесса, названного учеными саванизацией, негативно повлияет на удержание углерода и вызовет выбросы углекислого газа в атмосферу, ускоряя потепление.

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