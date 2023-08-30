Телескоп Уэбба прислал максимально четкие снимки галактики Водоворот
Европейское космическое агентство ESA представило снимок, сделанный при помощи передового космического телескопа Джеймса Уэбба. На изображении запечатлена хорошо знакомая астрономам спиральная галактика M51, известная как галактика Водоворот.
Как сообщается на сайте ESA, галактика M51, которую называют также галактикой NGC 5194 или галактикой Водоворот, находится примерно в 27 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов. Она хорошо известна ученым. Это один из ярко видимых объектов ночного неба. Однако впервые получен снимок данного объекта с такой потрясающей детализацией.
Водоворот соседствуют с карликовой галактикой NGC 5195, причем они довольно бурно взаимодействуют друг с другом. Считается, что гравитационное влияние меньшего по размерам спутника M51 частично ответственно за "величественный характер выдающихся и отчетливых спиральных рукавов галактики Водоворот".
Другие известные спиральные галактики не могут похвастать подобными, хорошо видимыми и развитыми рукавами. Отметим, что представленный галактический портрет представляет собой составное изображение. Он объединяет в себе снимки, полученные при помощи камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и инновационного инструмента среднего инфракрасного диапазона MIRI.
На изображении хорошо видны темно-красные области, которые представляют собой нитевидную теплую пыль, пронизывающую галактику. Красный цвет указывает на "переработанный" свет сложных молекул, образующихся на пылинках, а оранжевый и желтый цвета указывают на области газа, ионизированного недавно образовавшимися звездными скоплениями.
Кроме того, при помощи новых снимков в спиральных рукавах была обнаружена сложная сеть из ярких узлов, а также черные пузыри. Ядро галактики в основном ярко-белое, но на снимке видны и закрученные детализированные структуры, напоминающие водоворот и буквально оказывающее завораживающее, гипнотическое воздействие на наблюдателя. Белый и бледно-голубой цвета в центре ядра исходят от звезд и межзвездной пыли, они жестко ограничены границами ядра.