Блогер назвал лучший смартфон на планете

В мире смартфонов, где каждый бренд борется за внимание потребителя, блогер JerryRigEverything, известный своими тестами прочности устройств, сделал неожиданное заявление.

Он назвал Fairphone 5 «лучшим смартфоном на планете», и это не кликбейт. Всё дело в том, что современные смартфоны часто создаются с ограниченным сроком службы, заполнены клеем и сложными компонентами, что делает их трудными для ремонта.

Однако Fairphone 5 выделяется на этом фоне. Этот модульный флагман состоит из 11 отдельных модулей, каждый из которых можно легко заменить, заказав у производителя.

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Но не только модульность делает этот смартфон уникальным. Новинка поставляется с пятилетней гарантией, и производитель планирует выпускать обновления для устройства на протяжении восьми лет, до 2031 года.