В Южной Корее создали робота, напоминающего «жидкого Терминатора»

Учёные из Южной Кореи разработали робота, который может контролировать свой жизненный цикл и разлагаться по требованию, сохраняя при этом свою функциональность.

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Данная модель, созданная из фоторазлагаемого силиконового эластомера, способна деградировать под воздействием ультрафиолетового света.

Робот обладает выдающейся механической растяжимостью и может быть использован в различных случаях, включая исследование опасных зон и сохранение безопасности аппаратного обеспечения.

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Также устройство может быть запрограммировано так, чтобы самоуничтожаться после выполнения задачи, что делает его идеальным для военных операций и медицинского применения.