Samsung представила уличный телевизор по цене недорогого автомобиля

Компания Samsung сделала шумный анонс, расширив свою линейку уличных телевизоров The Terrace.

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К уже существующим моделям с диагональю 55, 65 и 75 дюймов добавилась новинка с ошеломляющей 85-дюймовой диагональю.

И если вы думаете, что это просто большой телевизор, подумайте ещё раз. Этот флагманский продукт стоит целых $19 999!

Но что делает его таким особенным? Во-первых, устройство обладает уникальной защитой от воздействий окружающей среды, соответствующей стандарту IP56. Это означает, что дождь и пыль ему не страшны.

Во-вторых, благодаря панели Neo QLED с пиковой яркостью 1500 кд/м², качество изображения просто поражает воображение. Антибликовое покрытие обеспечивает комфортный просмотр в любых условиях освещения.