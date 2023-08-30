Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору больше данных
Минцифры разработал проект постановления, который расширит объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Документ появился на официальном портале правовых данных.
В настоящее время проект постановления находится на этапе общественного обсуждения.
В случае принятия документа операторам связи придется добавить к уже передаваемым данным в Роскомнадзор дату заключения договора с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных операторами госзаказчикам.
Напомним, что на данный момент они обязаны передавать в ведомство Ф.И.О. абонентов, даты рождения, реквизиты паспортов, названия организаций, ИНН, ОГРН, информацию о периоде и объеме оказания услуг связи и о способах подтверждения достоверности этих данных.
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