Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору больше данных

Минцифры разработал проект постановления, который расширит объем данных, передаваемых операторами связи в Роскомнадзор. Документ появился на официальном портале правовых данных.

В настоящее время проект постановления находится на этапе общественного обсуждения.

В случае принятия документа операторам связи придется добавить к уже передаваемым данным в Роскомнадзор дату заключения договора с корпоративными клиентами и перечень номеров, переданных операторами госзаказчикам.