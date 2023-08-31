Исследователи обнаружили пингвина с необычной окраской

Ученые обнаружили пингвина Генту (Pygoscelis papua), страдающего меланизмом. То есть в его перьях избыточно накапливался пигмент меланин, чьи разновидности определяют цвет оперения. Обычно окраска пингвинов напоминает смокинг: спина, верхняя поверхность крыльев и голова черные, а грудь и брюшко белые. Однако у найденной особи крылья были черными с обеих сторон, а туловище — пестрым, так как его покрывали как белые, так и черные перья. Это второе официальное сообщение о меланизме у пингвина Генту, первое было сделано в 1997 году. Результаты исследования опубликованы в журнале Polar Biology.

© Polar Biology (2023). DOI: 10.1007/s00300-023-03190-0

Окраска оперения зависит от двух классов пигментов: каротиноидов и меланинов. Меланин существует в двух формах: эумеланин окрашивает перья в черный, серый и темно-коричневый цвет, а феомеланин определяет красновато-коричневое оперение. Окраска птиц зависит от генетики и питания. Так, одна генетическая мутация может привести к увеличению выработки эумеланина или аномальному отложению его уже существующего количества в перьях. В результате чего развивается меланистический фенотип, то есть птица становится намного темнее по сравнению с другими особями данного вида.

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В 2022 году аргентинские исследователи обнаружили необычно окрашенного пингвина Генту (Pygoscelis papua) на станции Эсперанса на Антарктическом полуострове. Ученые сфотографировали пингвина среди его сородичей. Обычно у этих птиц спина, верхняя сторона плавников и голова черные, от глаз отходит белая полоска. Также белое оперение покрывает грудь и живот пингвина. У наблюдаемой особи глаза, клюв, голова и лапы имели нормальную окраску, однако плавники были черными с обеих сторон, а туловище покрывала смесь из белых и черных перьев. Авторы определили цветовое изменение птицы как меланизм. В результате мутации нарушилось распределение меланина и увеличилась его концентрация, что изменило нормальный рисунок окраски.

Окраска пингвинов необходима для маскировки и защиты от хищников. Так, в морской воде птица с белым брюшком скрывается на фоне просачивающихся солнечных лучей, а черная спина делает ее невидимой в темном океане. Особь без белого оперения имеет больше шансов быть обнаруженной тюленями или касатками. Однако, несмотря на повышенную угрозу, найденный пингвин достиг совершеннолетия. Предыдущие исследования также показывали, что некоторые пингвины с нестандартной окраской способны выживать в дикой природе и даже успешно размножаться.