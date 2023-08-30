Погода позволяет россиянам увидеть «голубую Луну» в ночь на 31 августа

Погода в Москве и большей части регионов России позволяет увидеть голубую Луну в ночь на 31 августа. Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

Последняя ночь лета 2023 года выдалась по большей части малооблачной, что позволяет воочию увидеть редкий природный эффект большинству жителей России. После 22:00 на небе также появится Сатурн (слегка выше Луны) и Юпитер (восточнее Луны). При этом своих максимальных размеров Луна достигнет в 04:35.

Голубая Луна – редкий природный феномен, когда полнолуние наблюдается второй раз за один месяц. Название этого события никак не связано с цветом Луна, а происходит от западного выражения «Once in a Blue Moon», которое означает «что-то крайне редкое». При этом в ночь на 31 августа голубая Луна совпадает с другим редким лунным эффектом – суперлунием. Следующий раз такое событие произойдёт только в 2037 году.