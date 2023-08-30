Погода позволяет россиянам увидеть «голубую Луну» в ночь на 31 августа
Погода в Москве и большей части регионов России позволяет увидеть голубую Луну в ночь на 31 августа. Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Последняя ночь лета 2023 года выдалась по большей части малооблачной, что позволяет воочию увидеть редкий природный эффект большинству жителей России. После 22:00 на небе также появится Сатурн (слегка выше Луны) и Юпитер (восточнее Луны). При этом своих максимальных размеров Луна достигнет в 04:35.
Голубая Луна – редкий природный феномен, когда полнолуние наблюдается второй раз за один месяц. Название этого события никак не связано с цветом Луна, а происходит от западного выражения «Once in a Blue Moon», которое означает «что-то крайне редкое». При этом в ночь на 31 августа голубая Луна совпадает с другим редким лунным эффектом – суперлунием. Следующий раз такое событие произойдёт только в 2037 году.