Создана заряжающаяся за одну минуту безопасная батарея

Швейцарская компания EMPA заявила о создании безопасного аккумулятора, споосбного заряжаться за одну минуту. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Специалисты организации создали тонкопленочный аккумулятор на основе литий-металла, который имеет несколько преимуществ по сравнению с литий-ионными батареями. Элемент может заряжаться всего за одну минуту и работать примерно в 10 раз дольше, чем существующие аналоги.

Также в отличие от литий-ионных батарей, созданные швейцарскими учеными аккумуляторы не воспламеняются при физическом контакте. «Если вы разрежете нашу батарею ножницами, то просто получите две батареи, качество которых вдвое хуже цельной», — отметил автор исследования Абдессалема Ариби.

По словам специалистов, технология создания тонкопленочных аккумуляторов известна с 1980-х годов. Однако инженеры не знали, как сделать так, чтобы элемент мог хранить достаточное количество энергии. Для этого ученые сложили тонкопленочные ячейки друг на друга, увеличив емкость батареи.

В заключение авторы исследования отметили, что единственным недостатком новых батарей является их высокая стоимость. Однако специалисты считают, что использование компактных и безопасных элементов питания в потребительской электронике оправдано.