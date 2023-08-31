Представлена новая модель беспроводных наушников Marshall

Корпорация Marshall ознаменовала выход новой модели своих знаковых беспроводных наушников, известных как Motif II ANC. Этот аксессуар, продолжая линию предшественников, приобрел ряд значительных аппаратных улучшений, включая выдающееся время автономной работы и улучшенную скорость зарядки.

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Компактные TWS-наушники снабжены 6-мм динамиками, обеспечивающими диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Управление воспроизведением, включая паузу, переход к следующему треку и переключение между активным шумоподавлением (ANC) и режимом прозрачности, осуществляется сенсорными панелями, встроенными в корпус гарнитуры.

По словам производителя, с одним зарядом аккумулятора Motif II ANC способны работать в течение до 30 часов при активированном ANC, учитывая дополнительное питание от прилагаемого чехла-пауэрбанка. В режиме без активного шумоподавления наушники продолжат воспроизведение в течение 43 часов. Зарядка кейса через USB-порт потребует менее полутора часов, и уже за 15 минут подзарядки гарнитуры обеспечивается 2 часа воспроизведения.

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Для связи с источником сигнала наушники оснащены Bluetooth 5.3, а будущее обновление прошивки позволит им поддерживать Bluetooth LE Audio. Гарнитура защищена от влаги согласно стандарту IPX5 (зарядный кейс соответствует стандарту IPX4).