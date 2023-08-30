Площадь альпийского ледника Мармолада сократилась вдвое за 25 лет

Итальянские ученые обратили внимание на быстрое таяние ледника Мармолада, расположенного в Альпах. Об этом сообщает агентство ANSA.

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По оценке специалистов, площадь ледника продолжает сокращаться ускоренными темпами. За 25 лет она достигла 112 гектаров, сократившись почти вдвое. Ученые спрогнозировали, что если таяние не остановится, то в ближайшие годы площадь Мармолада составит менее одного квадратного километра. Это всего четверть от его площади по данным 1900 года.

Об уменьшении размеров ледника сообщили специалисты Падуанского университета, Итальянского гляциологического комитета и компании Arpav. Руководитель отдела измерений ледников Падуанского университета Мауро Варотто заявил, что в среднем площадь ледника сокращается на 20 квадратных метров в год, иногда — на 90 квадратных метров.

«Ледники по всей альпийской дуге находятся в состоянии сильного таяния из-за сочетания небольшого количества снегопадов в последние два зимних периода и высоких летних температур», — отметил специалист Arpav Мауро Вальт.

В частности, в августе в районе Доломитовых Альп была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала XX века.

Мармолада — гора на северо-востоке Италии, на северном склоне которой расположен одноименный ледник. Гора популярна среди любителей катания на горных лыжах, трекинга и туризма.