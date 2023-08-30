Илон Маск получил разрешение сделать свою соцсеть криптобиржей

Илон Маск получил разрешение на обработку соцсетью Х криптовалютных платежей. Об этом свидетельствует лицензия «Currency Transmitter», выданная сервису Twitter Payments LLC и одобренная в Род-Айленде.

Такие данные опубликовала Национальная система лицензирования ипотечных кредитов (NMLS). Выданная соцсети Маска лицензия включает различных поставщиков услуг, которые связаны с криптовалютой. К таким ресурсам относятся криптобиржи, электронные кошельки и платёжные системы. Х это разрешение позволит обрабатывать, хранить, передавать и обменивать цифровые активы от имени пользователей.

Разумеется, это не делает соцсеть криптобиржей моментально, но для компании это первый шаг к тому, чтобы заявить о настоящей революции в криптоиндустрии, упрощая использование блокчейна. Как отмечается, полученная лицензия — очередной этап превращения Х в «приложение для всего».