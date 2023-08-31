Как искусственный интеллект поможет людям в космосе

Можно с уверенностью сказать, что человечество в будущем ждут две вещи. Это увеличение численности населения и повышение температуры на планете. И вот как нам может помочь с этим искусственный интеллект.

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Без новых технологий люди не смогут обеспечить в будущем себя устойчивой энергией и необходимым продовольствием. Однако искусственный интеллект может быть сложно контролировать, поэтому нужно быть осторожными.

В будущем системы искусственного интеллекта станут более распространёнными. Данные о наших передвижениях, здоровье и финансовых операциях будут храниться в облаке и управляться транснациональной квазимонополией. Эта информация может использоваться при проведении медицинских исследований или для предупреждения о возможных рисках для здоровья.

Очевидно также, что машины заменят большую часть работников производственного и розничного секторов. Они смогут заниматься бухгалтерским учётом, компьютерным программированием, медицинской диагностикой, хирургией.

Focus On Africa

Уже сейчас системы искусственного интеллекта лучше, чем люди, справляются с быстро меняющимися сетями, множеством данных. Также искусственный интеллект может помочь при разработке лекарств и сворачивании белков, то есть в научной сфере.

Что касается космоса, то отправка людей в такие путешествия обходится гораздо дороже, чем отправка роботов. И аргументов в пользу предпочтения людей сейчас очень мало.