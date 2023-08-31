Таяние льда может привести к нехватке еды у зоопланктона

Усиление таяние льда в Арктике приводит к тому, что солнечный свет проникает глубже в океан. Зоопланктон реагирует на этот свет, и такие изменения меняют его сезонную миграцию в толще воды. В будущем повышение температуры может привести к тому, что этим организмам будет не хватать пищи. Это также повлияет и на более крупные виды: тюленей и китов. Работа опубликована в журнале Nature Climate Change.

Антропогенное изменение климата приводит к тому, что площадь и толщина арктического морского льда уменьшается. Это происходит со скоростью примерно 13% за десятилетие. Последние исследование показывают, что уже в 2030 году на Северном полюсе может наступить первое лето без льда. В результате этих изменений стремительно меняются и условия жизни организмов в Северном Ледовитом океане.

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Чем тоньше становится морской лед, тем глубже может проникать солнечный свет под его поверхность. Рост микроводорослей в воде и льду может усиливаться. Неизвестно, как это, в свою очередь, влияет на представителей более высоких звеньев пищевой цепи, например зоопланктон, который частично питается микроводорослями.

Каждый день эти существа мигрируют в толще воды. Ночью зоопланктон поднимается к поверхности воды, чтобы поесть, а днем опускается на глубину, которая защищает их от хищников. В полярных регионах огромная биомасса тоже передвигается в толще воды, но эта миграция не ежедневная, а сезонная. Как и в случае с более низкими широтами, движение зоопланктона обусловлено солнечным светом. Эти крошечные организмы предпочитают сумрачные условия, где свет не такой яркий. А водоросли, которыми питается это существо, растут во льду (или чуть-чуть под ним).

Исследователи использовали биофизическую обсерваторию, чтобы лучше исследовать зоопланктон и его поведение в зависимости от количества солнечного света. Оказалось, что критический уровень солнечного света, который зоопланктон может «перетерпеть», составляет 0,00024 Вт на квадратный метр.

Ученые ввели этот параметр в компьютерные модели, чтобы спрогнозировать, как изменится глубина этого уровня облучения к середине XXI века. Оказалось, что вместе с таянием льда этот критический уровень радиации будет попадать на все большую глубину. При этом в полярных широтах он не будет возвращаться к поверхностному слою. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но на деле все иначе: в более теплом климате лед будет формироваться позже, то есть более глубокой осенью, из-за чего ледяных водорослей станет меньше. А запоздалый подъем на поверхность может привести к тому, что зоопланктону будет не хватать пищи зимой. А весной он поднимется раньше. Это ставит под угрозу личинки экологически важных видов зоопланктона, которые живут глубже. Большая их часть может быть съедена взрослыми особями.