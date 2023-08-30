Apple выкупит весь запас чипов TSMC

В этом году Apple готова выкупить все 3-нанометровые чипы TSMC первого поколения для своих устройств.

Еще в мае было известно, что компания зарезервировала для своих нужд почти 90% от общего числа произведенных на фабрике TSMC процессоров. Они предназначались для новинок следующего поколения. Теперь предполагается, что марка задействует все 100% мощностей TSMC, из-за проблем с производством и проектированием процессоров у Intel.

В то же время производство процессоров по 3-нм техпроцессу может быть сокращено и у TSMC. Вероятно, вместо 80 000–100 000 пластин в месяц их будет производиться всего 50 000–60 000 штук, так как ежемесячные возможности производства TSMC оцениваются всего в 65 000 пластин с чипами.