HONOR представил первый компактный складной смартфон

Складной HONOR Magic V2 наконец вышел за пределы Китая. Компания представила его на своей презентации в Берлине. Этот складной смартфон действительно можно назвать супертонким: толщина корпуса в сложенном виде – 9,9 мм, в разложенном — 4,7 мм.

© HONOR

HONOR Magic V2 работает на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, чья максимальная частота повышена до 3,36 ГГц. Емкость аккумулятора — 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки 66 Вт.

Внутренний 7,92-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц может похвастаться разрешением 2344х2156 пикселей. Внешний 6,43-дюймовый OLED-дисплей обладает чуть меньши разрешением (что логично) – 2376x1060 пикселей, но он также поддерживает частоту до 120 Гц.

HONOR

На выбор дается несколько вариантов сочетания памяти: 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ.

Если говорить про камеры, то стоит отметить основную на 50 Мп, сверхширокоугольную на 50 Мп, телеобъектив на 20 Мп, плюс у смартфона две селфи-камеры по 16 Мп.

HONOR

HONOR

HONOR

HONOR Magic V2 работает под управлением Magic OS 7.2 на базе Android 13.