Google начала встраивать водяной знак в созданные нейросетями картинки

DeepMind, дочерняя копания Google, начала встраивать в изображения, сгенерированные ИИ, специальный водяной знак SynthID, который не увидят пользователи, но его можно обнаружить с помощью инструментария, разрабатываемого вендором.

Водяной знак не нарушает ни структуру изображения, ни колористику, «ни его качества, ни впечатлений от него». При этом отредактировать такую картинку и убрать SynthID не получится.