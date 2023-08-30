В Екатеринбурге вскрыта «капсула времени», закопанная 50 лет назад

Торжественное вскрытие «капсулы времени», которую заложили еще 50 лет назад, прошло в Екатеринбурге в Музее истории города. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Участниками мероприятия стали члены специально созданной комиссии, которую возглавил мэр Алексей Орлов.

«Капсулу времени» создали из нержавеющей стали. Ее высота составляет 140 см, а диаметр - 60 см.

Чертежи были созданы архитектором Петром Деминцевым. Капсула была заложена в Историческом сквере в 1973 году. Ее достали 18 августа 2023 года.

«Внутри капсулы находились план города Свердловска, книги о городе, предприятиях и известных уральцах, статистические данные о городе и населении, фото- и видеоматериалы. Также там содержалось обращение горожан для потомков, которое зачитал Алексей Орлов», - говорится в публикации.