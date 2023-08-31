Нейросеть Gemini от Google будет в пять раз мощнее ChatGPT-4

Нейросеть Gemini, над которой работает Google, будет в пять раз мощнее самой продвинутой ИИ-модели GPT-4 от OpenAI, сообщает Android Pro.

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Модель будет мультимодальной, иметь доступ к обширным данным Google из различных сервисов, отмечает издание. К ним относятся, в частности, Google Search, YouTube, Google Books и Google Scholar.

Аналитики предполагают, что эти данные дадут заметные преимущества Gemini, поскольку модель сможет работать с более сложной информацией и делать более точные, глубокие прогнозы и выводы. Способ обучения нейросети будет иным, отмечают авторы статьи. Разработчики будут использовать обучение с подкреплением, а также так называемый метод древа решений, используемый в аналитике, что даст Google конкурентное преимущество.

Известно, что для обучения модели Gemini предоставлено в два раза больше лексем, чем GPT4. В других источниках говорится о пяти-двадцатикратном увеличении количества операций. Отмечается, что Google обладает достаточной вычислительной мощностью для выполнения этой работы.

Презентация Gemini назначена на осень текущего года. Нейросеть была создана с нуля, акцент сделан на высокоэффективной интеграции инструментов и API.

Gemini сможет генерировать тексты и изображения, будет обучаться на транскриптах видеороликов на YouTube.

Таким образом Google стремится оспорить доминирование ChatGPT на высококонкурентном рынке генеративного ИИ. По оценкам аналитиков, к 2032 году объём рынка генеративных нейросетей может составить $1,3 трлн.