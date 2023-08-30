МГУ анонсировал новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс

1 сентября Московский государственный университет (МГУ) представит новый суперкомпьютер с вычислительной мощностью 400 петафлопс, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, этот суперкомпьютер, разработанный в университете, потенциально может занять второе или третье место в мире по мощности.

На церемонии открытия будут обсуждаться начальные задачи, которые будут решаться с помощью системы. Как уточнил ректор, эти задачи будут направлены преимущественно на развитие технологий искусственного интеллекта.

Однако суперкомпьютер будет использоваться не только для исследований в области искусственного интеллекта, но и для подготовки специалистов в этой области.