МГУ анонсировал новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс

1 сентября Московский государственный университет (МГУ) представит новый суперкомпьютер с вычислительной мощностью 400 петафлопс, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, этот суперкомпьютер, разработанный в университете, потенциально может занять второе или третье место в мире по мощности.
На церемонии открытия будут обсуждаться начальные задачи, которые будут решаться с помощью системы. Как уточнил ректор, эти задачи будут направлены преимущественно на развитие технологий искусственного интеллекта.
Однако суперкомпьютер будет использоваться не только для исследований в области искусственного интеллекта, но и для подготовки специалистов в этой области.
Как сообщили в пресс-службе МГУ, создание суперкомпьютера является частью программы развития университета до 2030 года. Эта передовая технология должна способствовать развитию исследовательской и образовательной деятельности в области искусственного интеллекта в МГУ.