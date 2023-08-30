МГУ анонсировал новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс

"1 сентября мы официально открываем новый, созданный нами, супервычислитель Московского университета. Это 400 <...> петафлопс. Этот супервычислитель, может быть, будет вторым-третьим в мире по мощности", - сказал Садовничий.

Он отметил, что событие вернет России и МГУ лидерство в этой сфере. В день открытия в вузе намерены обсудить первые задачи, которые будут решаться с помощью системы. Они будут в основном связаны с развитием технологий искусственного интеллекта, уточнил ректор МГУ.