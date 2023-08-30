Разработчики WhatsApp выпустили новое приложение для macOS

Для компьютеров Apple на базе macOS вышло новое приложение WhatsApp с поддержкой групповых звонков. Сообщение об этом появилось в блоге разработчиков мессенджера.

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Отмечается, что новое приложение WhatsApp для macOS аналогично версии для Windows, которая вышла ранее в этом году. Благодаря новому клиенту мессенджера пользователям компьютеров Apple впервые стали доступны групповые видео- и аудиозвонки. В видеозвонках смогут принимать участие до 8 человек, а в аудиозвонках — до 32.

Пользователи также смогут присоединяться к групповым звонкам после начала созвона, смотреть историю звонков и получать уведомления о входящих вызовах даже если приложение закрыто.

Разработчики также обновили дизайн приложения, чтобы оно выглядело привычнее для пользователей macOS. Из прочих особенностей выделяют возможность отправки файла простым перетаскиванием его в чат с собеседником и функцию просмотра более подробной истории чатов.

Новое приложение WhatsApp для компьютеров Apple пока доступно для загрузки на сайте мессенджера и скоро появится в магазине App Store.