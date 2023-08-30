TCL представила AR-очки RayNeo X2 и бюджетные планшеты

На недавнем мероприятии, посвященном презентации флагманских продуктов TCL, был сделан ряд интересных анонсов, в том числе представлены бюджетные планшеты TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L, а также очки дополненной реальности (AR) RayNeo X2.

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TCL Tab 10 Gen2 оснащен 10,36-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1200x2000p и работает на базе чипсета Helio P22T с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти с возможностью расширения.

Tab 10L Gen2 оснащен 10,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 800x1200p, чипсетом Mediatek MT8766B, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти с возможностью расширения.

TCL

AR-очки TCL RayNeo X2 выделяются полноцветными microLED-дисплеями, платформой Snapdragon XR2 и такими функциями, как перевод в реальном времени, навигация, видеозвонки и воспроизведение музыки. Оснащенные камерой и встроенными динамиками, очки обеспечивают до 3 часов непрерывной работы от аккумулятора емкостью 590 мАч.