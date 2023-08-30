В атмосфере рыхлой планеты обнаружена редкая для Солнечной системы молекула

Международная команда астрономов с помощью спектральных наблюдений с высоким разрешением выявила присутствие гидрида хрома в атмосфере экзопланеты WASP-31b. Этот вид молекул настолько восприимчив к температуре, что ученые используют его в качестве "термометра" для определения температуры и других характеристик звезд и горячих планет.

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Обнаруженный учеными гидрид хрома (CrH) - это относительно редкая и особенно чувствительная к температуре молекула. По мнению астронома Лоры Флэгг, ведущего автора исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, эта молекула может быть полезна ученым в качестве космического "термометра". Дело в том, что в большой концентрации она встречается только в узком диапазоне от 926 до 1126 градусов Цельсия.

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Как пишет Phys.org, гидрид хрома позволяет измерять температуры холодных звезд и коричневых карликов. Теоретически подобные расчеты считались применимыми и для экзопланет класса "горячих Юпитеров". Однако до последнего времени обнаружить гидрид хрома в атмосфере таких планет не удавалось. Поэтому первый подтвержденный случай выявления этой молекулы в атмосфере WASP-31b является важным открытием. Оно дает астрономам новый инструмент для изучения атмосфер горячих планет-гигантов, хотя и не дало новой информации об отдельной планете.

Отметим, что экзопланета WASP-31b во многом является уникальной. Она была открыта в 2011 года. Эта планета вращается вокруг звезды под названием F5 каждые 3,4 дня. Она имеет чрезвычайно низкую для планет-гигантов плотность, поэтому ученые называют ее рыхлой. Новое исследование и присутствие гидрида хрома подтвердили, что равновесная температура объекта составляет примерно 1126 градусов Цельсия, а это верхний предел диапазона, пригодного для существования гидрида хрома.

"Молекулы гидрида хрома очень чувствительны к температуре, - говорит Флэгг. - При более высоких температурах мы наблюдаем только хром. А при более низких температурах он превращается в другие вещества. Таким образом, существует только определенный диапазон температур, при которых гидрид хрома наблюдается в больших количествах".