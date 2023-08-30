Российским журналистам отказали в посещении выставки электроники IFA в Европе

Обозревателю «Российской газеты» Олегу Капранову отказали в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Он получил отказ от организаторов за день до вылета, о чем он рассказал в своем Telegram-канале «Токсичная цифра».

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По словам Капранова, он и его коллеги получили подтверждение аккредитации и бейдж еще в июле, а 28 августа им повторно выслали эти документы. Журналисты успели забронировать отель, оформить визу и приобрести авиабилеты с двумя пересадками. Однако уже 29 августа им пришло письмо от организаторов, в котором говорилось, что пресса из России не может посетить выставку.

«К сожалению, мы не принимаем СМИ из России. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся увидеть вас на IFA в будущем», – говорится в письме.

Капранов отметил, что он посещал выставку IFA более десяти лет от разных СМИ, и теперь это закончилось «свинским образом».