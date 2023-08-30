Окончание ледниковых эпох связали с прецессией оси Земли

Ученые Калифорнийского университета выяснили, что оледенения позднего плейстоцена прекращались из-за прецессии оси Земли, а не из-за эксцентриситета орбиты, как считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

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Для позднего плейстоцена, который длился от 129 до 11,7 тысячи лет назад, была характерна цикличность, когда холодный климат ледниковых эпох сменялся более теплыми межледниковыми периодами. Предполагается, что это связано с тремя факторами, влияющими на количество поступающей на Землю солнечной радиации. К ним относятся циклы Миланковича, представляющие собой периодические изменения формы орбиты Земли; наклон орбиты Земли, который варьируется от 22,1 до 24,5 градуса в течение 41 тысячи лет; и прецессию, когда меняется направление оси планеты в течение 23 тысяч лет.

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Хотя циклы Миланковича считаются основным фактором, определяющим переход от оледенения к межледниковью и наоборот, имеются данные, что на самом деле изменения климата могли быть результатом изменения наклона и прецессии оси Земли. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые смоделировали влияние наклона и прецессии на сроки окончания фаз оледенения и сопоставили теоретические результаты с соотношениями изотопов кислорода в донных отложениях Северной Атлантики.

Было проанализировано соотношение изотопов кислорода-18 и кислорода-16 в раковинах ископаемых фораминифер, содержащихся в кернах глубоководных отложений. При более теплых условиях происходит испарение кислорода-16, в результате чего вода обогащается более тяжелым кислородом-18, который затем включается в состав раковин. Модель продемонстрировала, что в позднем плейстоцене именно прецессия оси способствовало значительному таянию ледниковых щитов летом в Северном полушарии.