Концентрация углерода в Арктике превысила норму в 85 раз

В августе 2022 года максимальные концентрации черного углерода в Арктическом регионе достигло 851 нг/м³, что в 85 раз выше фоновых концентраций. Причиной стали рекордные прошлогодние лесные пожары на территории Сибири в прошлом году, сообщили «Газете.ру» в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ).

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Ученых МГУ выяснили, что дымовые эмиссии пожаров на территории Западной Сибири, северной и центральной областей европейской России, а также степных районов Восточно-Европейской равнины и южного Урала внесли наибольший вклад в состав климатически активного аэрозольного компонента атмосферы.

При горении биомассы образуются аэрозоли, чей состав зависит от характера природных пожаров. Черный углерод образуется при интенсивном горении, а различные соединения органического углерода возникают при тлении растительности, уточнили в МГУ.

Ученые отметили, что арктический регион особенно подвержен воздействию крупномасштабных выбросов углерода как из-за человеческой деятельности, так и из-за лесных пожаров. Черный углерод хорошо поглощает солнечное излучение и способствуют потеплению арктического климата. Рост концентрации этого элемента с начала 1980-х годов привел к увеличению температуры поверхности в Арктике почти на 0,3 °C.