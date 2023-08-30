Вирусолог рассказал о десятках мутаций в новом штамме коронавируса

«Если предыдущие варианты имели всего несколько замен и за счет этого привлекали внимание ученых, санитарных структур, то в случае с BA.X произошло событие на уровне появления омикрона: было выявлено более 30 мутаций. При этом пока неясно, как новый штамм ведет себя в отношении патогенности, какими будут его проявления, будут ли отличия в худшую сторону. Пока можно сказать только то, что в течение одного-двух дней вирус был обнаружен в шести местах, в разных странах. Эпидемиологические цепочки не просматривались», — сказал Чепурнов.