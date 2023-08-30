Ученые нашли новые виды листовидок

Международная исследовательская группа описала семь новых видов насекомых. Это листовидки, которые могут подстраиваться под окружающую среду. Они хорошо маскируются, и поэтому их тяжело изучать. Из-за этого ученые иногда ошибаются с видовым разнообразием этих существ, но новое исследование частично исправило ошибки и поможет защитить биоразнообразие. Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

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Таксономия — присвоение названий, описание и классификация видов — особенно сложна в случае привиденьевых насекомых. Камуфляж защищает их от хищников, а также затрудняет исследования ученых. Без них найти и сохранить большое количество листовидок практически невозможно.

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Немецкие биологи использовали несколько методов для изучения насекомых. Они взяли образцы и записи наблюдений из полевых работ, частных коллекций и от натуралистов, ведущих научные платформы. Затем ученые измерили образцы с помощью цифровых штангенциркулей. Так они получили внешние физические данные — размеры каждого вида.

Затем исследователи взяли не изученные и предварительно описанные виды и провели филогенетический анализ. Он показывает эволюционные отношения между разными насекомыми. Также анализ подтвердил наличие семи новых видов: Phyllium samarense, Phyllium iyadaon, Phyllium ortizi, Pulchriphyllium heracles, Pulchriphyllium bhaskarai, Pulchriphyllium anangu и Pulchriphyllium delislei. Все они распространены в Азии, преимущественно в Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах.

Кроме того, ранее считалось, что некоторые привиденьевые из Индии принадлежат к виду, широко распространенному в Юго-Восточной Азии. Но теперь филогенетический анализ помог ученым выяснить, что это совершенно новый вид — цейлонская листовидка (Phyllium siccifolium).

«Это открытие важно для сохранения вида: если в Индии вымирают все особи, то сокращается не только группа внутри вида, как считалось ранее. В реальности исчезнет целый отдельный вид. Это означает, что индийских привиденьевых особенно важно охранять», — объяснила Сара Банк-Обен из Геттингенского университета.