Представлена консоль Ayaneo Kun с самым большим аккумулятором на рынке

Китайская компания Ayaneo представила свою самую мощную портативную консоль Kun на базе процессора AMD Ryzen 7 7840U и большим 2,5K-экраном. Об этом сообщает портал iXBT.

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За производительность устройства отвечает процессор Ryzen 7 7840U с интегрированной графикой от AMD. Разработчик выпустит несколько модификаций консоли с оперативной памятью на 16, 32 или 64 ГБ, а также с SSD-накопителем емкостью от 512 ГБ до 4 ТБ. Консоль сможет работать при TDP от 9 до 54 Вт.

Ayaneo Kun получила один из самых больших экранов в сегменте портативных консолей. Это 8,4-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560х1600 пикселей с яркостью до 500 нит. Частота обновления экрана не указывается.

Также отмечается, что это первое устройство компании, оснащенное двумя тачпадами, как в Steam Deck. Из прочих особенностей также выделяется сканер лица с поддержкой Windows Hello, четыре дополнительные кнопки-лепестки на задней панели и возможность установки SIM-карт для работы в 4G-сетях. Однако данный модуль устанавливается за дополнительную стоимость.

Ключевая особенность Ayaneo Kun заключается в емкости аккумулятора, которая составила 75 Втч, что почти в два раза больше, чем у конкурентов. Однако с учетом большего тепловыделения и большого экрана с высоким разрешением разница не должна оказаться существенной. Работает новинка под управлением Windows 11 с фирменным лаунчером Aya Space 2.