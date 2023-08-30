Древнейшему метеориту из Сахары провели изотопный анализ

Анализ древнего метеорита помог ученым лучше понять, как формировалась Солнечная система. Исследование провела команда Австралийского национального университета.

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Объект под названием Erg Chech 002 обнаружили в 2020 году в пустыне Сахара. Его возраст, по предварительным оценкам, составил 4,6 млрд лет, то есть он мог появиться даже раньше, чем Земля.

Метеорит состоял преимущественно из вулканической породы. По мнению ученых, он возник из коры очень древней планеты. Порода некогда представляла собой жидкую лаву, но за 100 тысяч лет затвердела и превратилась в 70-килограммовый кусок, который в конечном итоге добрался до Земли. Родительская протопланета за это время либо была уничтожена, либо вошла в состав более крупных тел.

Новое исследование показало, что Erg Chech 002 содержит больше радиоактивного изотопа алюминия-26 (26Al), чем другие метеориты такого возраста. Следовательно, данный элемент был неравномерно распределен по молодой Солнечной системе.

26AI сыграл ключевую роль в образовании планет. Он выделяет тепло, способствующее формированию таких тел, как Земля, и способствует высыханию ранних планетезималей, приводя к рождению обезвоженных каменистых планет.

Элемент обладает коротким (770 тысяч лет) периодом полураспада. Его использовали как маркер возраста космических объектов, однако оценки были основаны на предположении, что вещество было распределено в системе равномерно.

Новое открытие показывает, что ученым, возможно, придется пересмотреть датирование древнейших метеоритов. Они могут оказаться не такими старыми, как предполагалось, сообщает Nature Communications.