Специалист рассказал о безопасности морепродуктов после сброса воды с АЭС «Фукусима»

В сбросе в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов японской атомной электростанции «Фукусима-1» в 2011 году, ничего опасного нет, сообщают «Известия» со ссылкой на экс-министра России по атомной энергии Евгения Адамова.

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По его словам, эти мероприятия никак не затронут рыболовство в России, Китае, Южной Корее и курорты на дальневосточном побережье. То же самое давно осуществляется во Франции и не представляет угрозы для окружающей среды, отметил бывший глава ведомства.

При этом сброс воды с «Фукусимы» в Тихий океан наиболее экологичный среди всех рассмотренных, считает заведующий отделением развития систем аварийной готовности и реагирования Сергей Красноперова. Он заявил, что хранение воды на самой АЭС могло нести более тяжелые последствия.

24 августа начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1». После аварии 12 лет назад зараженную воду пытались отчистить, это удалось сделать частично – у экспертов не получилось отфильтровать ее от трития. Однако после сброса воды показатели оказались ниже нормы. Операцию одобрили в МАГАТЭ. Очищенную воду сбрасывают через подводный тоннель, при этом каждую тонну разбавляют 1,2 тыс. т чистой морской воды.