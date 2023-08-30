Продажи Windows резко упали в России

Продажи Windows от Microsoft резко упали в России
Продажи операционных систем Windows от Microsoft в штуках сократились на 78%, а коробочных версий ОС упали в 10 раз. Сейчас в стране распродаются запасы, поставленные до официального ухода компании из России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании-интегратора Softline.
В Softline отметили, что в России «постепенно реализуется процесс отключения возможности приобретения продукта онлайн». В «Марвел-Дистрибуции» подтвердили, что запасы продукции Microsoft, ввезенные до полного запрета поставок, «подошли или уже подходят к концу». При этом и с оставшимися складскими запасами есть проблемы: коробочный Microsoft 365 уже «не получится активировать».
Источник издания в компании-разработчике офисного софта пояснил, что коробочную версию Windows с кодом активации можно купить физически, по параллельному импорту. Кроме того, приобрести неименные лицензии можно через партнеров в СНГ. Оба способа неудобные для корпоративных потребителей.
Однако Windows до сих пор широко используют госкомпании и ведомства. Переход на российский софт идёт неравномерно, отметил собеседник в российском разработчике офисного ПО. По его словам, на инфраструктуре одних клиентов из числа госкомпаний — 2% ПО от Microsoft, а у других — до 50%.