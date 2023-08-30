Продажи Windows резко упали в России

Продажи операционных систем Windows от Microsoft в штуках сократились на 78%, а коробочных версий ОС упали в 10 раз. Сейчас в стране распродаются запасы, поставленные до официального ухода компании из России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании-интегратора Softline.

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В Softline отметили, что в России «постепенно реализуется процесс отключения возможности приобретения продукта онлайн». В «Марвел-Дистрибуции» подтвердили, что запасы продукции Microsoft, ввезенные до полного запрета поставок, «подошли или уже подходят к концу». При этом и с оставшимися складскими запасами есть проблемы: коробочный Microsoft 365 уже «не получится активировать».

Источник издания в компании-разработчике офисного софта пояснил, что коробочную версию Windows с кодом активации можно купить физически, по параллельному импорту. Кроме того, приобрести неименные лицензии можно через партнеров в СНГ. Оба способа неудобные для корпоративных потребителей.