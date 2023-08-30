В Windows 10 и 11 исчезла реклама Microsoft, ломавшая игровой процесс
Недавнее обновление Windows 10 и 11 привело к тому, что пользователи столкнулись с навязчивой рекламой от Microsoft. Она мешала юзерам в играх и других приложениях.
Рекламные сообщения, пропагандирующие поисковик Bing, всплывали даже поверх игровых тайтлов, игнорируя настройки уведомлений. Эта кампания вызвала недовольство среди пользователей, и, как подтвердили представители Microsoft, по итогу была отозвана.
Сообщения, напоминающие о преимуществах использования Bing, таких как ИИ-чат и Microsoft Rewards, появлялись в нижнем правом углу рабочего стола, занимая место поверх всех приложений и игр.
Эти уведомления были связаны с фоновым процессом, названным «BGAUpsell.EXE», который является частью службы Microsoft Bing Service 2.0.
По данным энтузиастов, эти всплывающие сообщения могли активироваться, если браузер Microsoft Edge не использовался в течение последних 48 часов.