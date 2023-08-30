В Windows 10 и 11 исчезла реклама Microsoft, ломавшая игровой процесс

Недавнее обновление Windows 10 и 11 привело к тому, что пользователи столкнулись с навязчивой рекламой от Microsoft. Она мешала юзерам в играх и других приложениях.

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Рекламные сообщения, пропагандирующие поисковик Bing, всплывали даже поверх игровых тайтлов, игнорируя настройки уведомлений. Эта кампания вызвала недовольство среди пользователей, и, как подтвердили представители Microsoft, по итогу была отозвана.

Сообщения, напоминающие о преимуществах использования Bing, таких как ИИ-чат и Microsoft Rewards, появлялись в нижнем правом углу рабочего стола, занимая место поверх всех приложений и игр.

Эти уведомления были связаны с фоновым процессом, названным «BGAUpsell.EXE», который является частью службы Microsoft Bing Service 2.0.