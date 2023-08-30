Samsung откажется от процессоров Snapdragon в европейской версии Galaxy S24
Samsung сделала решительный шаг в отношении своей новой серии смартфонов Galaxy S24
По информации известного инсайдера Ice Universe, европейская версия этих устройств будет работать на процессоре Exynos 2400. Это неудивительно, учитывая, что долгое время флагманы Galaxy S в Европе также были оснащены только процессорами Exynos.
Сообщается, что Exynos 2400 получит достаточно разнообразную конфигурацию ядер: одно ядро Cortex-X4 с максимальной частотой 3,16 ГГц, два ядра Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц, ещё три ядра Cortex-A720 с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с частотой 1,95 ГГц.
Вне Европы линейка Galaxy S24 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с аналогичной конфигурацией ядер. Это может вызвать волну споров среди пользователей о том, какая модификация смартфона лучше.
Отметим, что данная новость подтверждает появившиеся ранее слухи и даёт понимание о том, какие технологические решения Samsung примет в ближайшем будущем.